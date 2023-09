Juve, Ambrosini: “Pochi rischi ma anche poco coraggio e tecnica”

Massimo Ambrosini ha commentato la prestazione della Juve nell'ultima partita di Serie A: per l'ex calciatore una vittoria con alcune riserve

Massimo Ambrosini, dagli studi di DAZN, ha analizzato la vittoria della Juventus contro il Lecce nell'infrasettimanale di Serie A. Ecco le sue parole: "La Juventus non ha fatto una buona partita dal punto di vista stilistico. Non è stato un grande spettacolo perché i ritmi erano bassi.La buona notizia per Allegri sono i pochi rischi corsi, ma dal punto di vista della reazione il Sassuolo ha lasciato un po' di scorie dal punto di vista del coraggio e della precisione tecnica".