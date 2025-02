Juve, Altafini consiglia Vlahovic: “Si può fare la differenza anche dalla panchina”

Intervistato da La Stampa Josè Altafini, uno che di gol da subentrante ne capisce, ha voluto dare un consiglio all'attaccante della Juve

Dopo i 5 gol in 3 partite giocate l’impressione è che il posto da titolare al centro dell’attacco della Juve per il momento sia tutto di Kolo Muani. Il francese ha convinto tutti e si candida a giocare dal primo minuto anche nel delicatissimo derby d’Italia contro l’Inter in programma domenica 16 febbraio alle 20:45. Questo implica che invece Dusan Vlahovic andrà di nuovo in panchina. Difficile vederli in campo insieme: il serbo dovrà lottare per riconquistare il posto da titolare. Come? Magari facendo vedere voglia e grinta in allenamento, ma anche nei pochi minuti di tempo che avrà in partita.

Juve, le parole di Altafini

Intervistato da La Stampa Josè Altafini, uno che di gol da subentrante ne capisce, ha spiegato: "Erano i primi anni che si giocava con la possibilità di effettuare dei cambi. Non è semplice da accettare il fatto di partire dalla panchina, ma è vero che si può fare la differenza anche così. Capendo l'importanza di seguire la partita da fuori. Chi subentra ha l'opportunità di capire in che direzione sta andando la gara, come poter mettere in difficoltà gli avversari dopo averli studiati. Non è solo una questione di freschezza, fondamentale è saper leggere la partita".