Altro che #AllegriOut: possibile rinnovo di contratto per Max

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juve starebbe pensando a un rinnovo di contratto per Allegri: le ultime novità

La Juve arriva alla pausa nazionali di ottobre al terzo posto in classifica , appena quattro punti indietro rispetto al Milan primo. Nonostante le critiche e un gioco non entusiasmante, quindi, la squadra di Allegri continua a portare a casa risultati .

Il percorso dei bianconeri è perfettamente in linea con le aspettative del club e Max è addirittura riuscito a riallacciare i rapporti con la Curva , punto fondamentale e da non sottovalutare.

Per questo secondo quanto riportato da Tuttosport la dirigenza bianconera starebbe pensando a un rinnovo di contratto. Allegri è legato alla Juve fino al 2025 ma lavorare con un tecnico in scadenza è sempre rischioso e per questo Giuntoli pensa a un prolungamento. Staremo a vedere.