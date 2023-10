Juve, Gatti: “Primo gol in Serie A emozione enorme, non mi sono mai arreso”

Al termine della partita contro il Torino il difensore della Juve Gatti è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Segnare il primo gol in Serie A è un'emozione enorme. Dopo l'autogol non ho mollato e mi è servito a crescere. Portiamo a casa tre punti e non abbiamo preso gol, tanta roba".