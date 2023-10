Juve, Allegri può sorridere: in tre verso il recupero per il derby

Entrambi, salvo soprese, secondo quanto riportato da Sky Sport, saranno regolarmente in gruppo a partire da domani, così come Glaison Bremer. Il difensore, sostituito nel match contro l'Atalanta, non desterebbe preoccupazione. La sua uscita sarebbe dovuta solo ai crampi e il giocatore si ripresenterà al centro della difesa della Juventus contro la sua ex squadra.