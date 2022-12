Juve, AAA cercasi gol perduto: la squadra di Allegri ha un grosso problema

La Juve nelle prime 15 partite di Serie A ha segnato 24 gol. Per intenderci sono ben 13 reti in meno del Napoli, che domina in questa classifica, e solo 5 in più del Bologna. Per quanto l'attacco bianconero sia ricco di giocatori di livello, quindi, non riesce a trovare con facilità la via del gol. E questo non è un caso, visto che la Juve è soltanto l'ottava squadra in Italia per tiri provati, 197, e la nona per possesso palla, 27' 39''.