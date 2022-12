Le ultime sulle condizioni di Vlahovic, rivelazione in diretta: “Si è operato”

Massimiliano Allegri deve fare i conti con diversi calciatori ancora infortunati. Con la Cremonese sia Vlahovic che Pogba rischiano di non essere arruolabili. Le buone notizie arrivano invece da Chiesa e Cuadrado, che dovrebbero essere regolarmente convocati. L'ex Fiorentina, assente per più di 10 mesi per l'infortunio al ginocchio, è alle prese con un affaticamento, ma filtra ottimismo per il suo recupero in vista del match del 4 gennaio. Passando invece al centravanti serbo, continua a dover fare i conti con una fastidiosissima pubalgia. Ma cosa c'è dietro questi stop reiterati del numero 9 bianconero?

Momblano fa chiarezza su Vlahovic

Non si può ancora indicare una data certa per il rientro di Dusan, Allegri non sembra ottimista per Cremona. Luca Momblano, durante una diretta Twitch di Juventibus ha rivelato che l'attaccante serbo si sarebbe operato in estate, subendo un intervento "light", che non sembra aver funzionato. Lo staff medico juventino spingerà per non forzare i tempi. Per fortuna la Juve può contare su Kean e Milik in un discreto stato di forma. Intanto si accende il mercato della Vecchia Signora, Cherubini punta dei nomi enormi a parametro zero<<<