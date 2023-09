Juve, Allegri sperimenta in allenamento: nuovo ruolo per Kostic e Fagioli

Nuovo ruolo per Kostic e Fagioli nel corso dell'allenamento della Juve in vista del match contro il Sassuolo

La Juve ha già cominciato a prepararsi in vista del match di Serie A contro il Sassuolo, in programma sabato 23 settembre alle 18:00. I bianconeri sono scesi in campo ad allenarsi e Allegri ha sfruttato la partitella per provare alcune possibili novità di formazione.

La prima è stata schierare Kostic come terzino sinistro puro. Anche nel corso della passata stagione il serbo era stato provato più volte in quel ruolo, senza mai convincere a pieno. In caso di necessità, però, l'ex Eintracht potrebbe essere una soluzione in più anche in difesa.

Diverso invece il discorso legato a Fagioli come play davanti alla difesa. La Juve non ha in rosa un vero sostituto di Locatelli e il centrocampista italiano potrebbe rivelarsi un buon sostituto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.