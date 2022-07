Juve | Di Maria, Pogba e Bremer: e ora? Rabiot non parte per gli USA…

20 luglio 2022, manca meno di un mese all'inizio della stagione 2022/23 e la Juventus è ancora nel pieno del mercato. La squadra di Massimiliano Allegri ha perso molti pezzi importanti, da Dybala fino a Chiellini , ma ha guadagnato due giocatori di assoluto livello come Paul Pogba e Angel Di Maria. Negli ultimi giorni l'ennesima rivoluzione: via de Ligt, dentro Bremer . Un'operazione lampo quella della dirigenza bianconera, che dopo aver ceduto l'olandese al Bayern Monaco per circa 80 milioni di euro si è assicurata il brasiliano del Torino per circa 50. Ma ora il mercato della Vecchia Signora può dirsi concluso?

La risposta è no, anche soltanto da un punto di vista numerico. All'inizio di questa estate sono partiti tre attaccanti (Dybala, Morata e Bernardeschi) e ne è stato acquistato solo 1 (Di Maria). Situazione simile in difesa dove Chiellini e de Ligt hanno salutato i tifosi bianconeri ed è arrivato soltanto Bremer. Con i 30 milioni rimasti dopo la vendita dell'ex Ajax e l'acquisto del brasiliano, la Juve potrebbe andare a comprare un altro difensore e un altro attaccante . Ma il mercato non è fatto soltanto di acquisti ma anche di cessioni. Tra i tanti giocatori in vendita potrebbe esserci anche Rabiot , che oggi non è partito con la squadra per la tournee negli USA.

Sul proprio profilo Instagram il centrocampista francese ha annunciato: "In accordo con il club e per motivi personali, rimarrò in Italia per finire la mia preparazione fisica". Un messaggio che suona di addio? Sì, ma non proprio. Il giornalista Romeo Agresti, sempre molto vicino all'ambiente bianconero, su Twitter ha specificato: "Il giocatore non è sul mercato e non è infortunato". Voci di corridoio non confermate parlano di problemi con la vaccinazione per il Covid-19, ma quel che è certo è che Rabiot non è in vendita, nessuna esclusione per motivi tecnici.