Juve, Allegri? Il problema è più profondo. Di Livio: “Servirebbe Del Piero”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'ex centrocampista bianconero Di Livio ha parlato della situazione in casa Juve: "Non dico che la Juventus sia la più forte in A, ma non è neanche questa. Il problema della squadra di Allegri è che gioca veramente male... Quando sei con l'acqua alla gola e vai ad incontrare il Monza non ci deve essere partita, li devi azzannare subito. Detto questo, le maggiori responsabilità sono dei giocatori. Io sono stanco di vedere esoneri dopo 7 giornate... Le società si rifondano anche da ex giocatori importanti, sconfortante non vedere Del Piero in questa Juventus".