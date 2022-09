Juve, Cassano critico: “Allegri deve prendere e andare via”

#AllegriOut, questo è l'hashtag che impazza su Twitter negli ultimi giorni. La sconfitta contro il Monza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: i tifosi della Juve non vogliono più vedere Massimiliano Allegri . L'allenatore bianconero sarebbe dovuto essere l'uomo in grado di risollevare le sorti della squadra, e invece si sta rivelando per il secondo anno consecutivo un flop. Le voci su un suo possibile esonero aumentano ma per il momento Agnelli sembra dargli ancora fiducia.

Intervenuto sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano ha mosso l'ennesima critica all'allenatore della Juve: " Ormai è facile sparare sulla Croce Rossa. L'allenatore, l'allenatore, l'allenatore. L'allenatore deve prendere e andare via. Devi cambiare l'allenatore, perché Di Maria non può fare quel gesto, perché anche lui è nervoso poverino. Vlahovic calcia sette volte dalla linea di fondo perché non hanno un'idea di niente, di niente".

"Nel primo tempo, prima dell'espulsione di Di Maria, stavano facendo grande fatica. Poi c'è l'alibi, è stato espulso... Ma la Juve fa grande fatica. Non posso pensare che, anche con i tanti infortuni che hanno in questo momento qua, non può vincere con il Monza. Non si può, perché è una roba folle. Sta avendo grande difficoltà e per me la cosa migliore per la Juventus è cambiare l'allenatore, perché se non lo cambi diventerà un'agonia", ha concluso.