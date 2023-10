Juve, Allegri cambia tutto: niente 3-5-2, provato un nuovo modulo

Nuove prove di formazione in casa Juve: niente 3-5-2, Massimiliano Allegri in allenamento ha testato un nuovo modulo

L'inizio di stagione della Juve non è stato negativo ma in alcune uscite i bianconeri non sono riusciti a convincere fino in fondo. Dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo fino al pareggio senza gol contro l'Atalanta: in certe situazioni servirebbe qualcosa in più.