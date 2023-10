Juve, il padre di Mckennie fa chiarezza: “Parole decontestualizzate”

Nella nuova nota, il padre di Mckennie spiegherebbe come il messaggio sarebbe stato decontestualizzato e come non ci siano intenzioni malevoli. Ecco quanto scritto: "Ho le mie opinioni, ma non augurerei mai che qualcuno venisse licenziato! Alla fine della giornata l’allenatore ha un piano. Non deve piacerci! Anche io sono un tifoso, ma lui è il COACH! Non prendiamo le mie parole fuori contesto!". Sinora la società della Juventus non ha preso pubblicamente una posizione, ne nessun elemento dello staff o qualche elemento della rosa ha dichiarato qualcosa in merito.