Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra: Bonucci dal 1′

Questa sera l'Italia tornerà in campo per il primo dei due impegni di Nations League. A San Siro gli Azzurri se la vedranno con l'Inghilterra, in un match che rievoca il ricordo della finale dell'Europeo. Sarà una gara importante, che metterà in palio punti importanti per giocarsi ancora le chances di arrivare primi nel girone e garantirsi l'accesso alle Final Four. Ma sarà importante anche per evitare la retrocessione in Lega B. Andiamo a vedere le probabili scelte dei due tecnici.