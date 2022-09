Che furie i tifosi con Bonucci: “Allo Stadium nemmeno come spettatore”

Prosegue il periodo non idilliaco per Leonardo Bonucci , che dopo aver portato i suoi sotto la Curva Sud per chiedere scusa della prestazione con il Monza, si è beccato un bel comunicato degli ultras bianconeri. "Stiamo assistendo a scene ridicole. Bonucci non è mai stato un leader e mai lo sarà", questa una delle frasi più significative dei tifosi juventini.

Il capitano della Juventus ha parlato anche dal ritiro della Nazionale alla vigilia della gara contro l'Inghilterra, match che si giocherà a San Siro. Bonucci ha voluto ribadire il suo dissenso nei confronti di chi fischia i calciatori della Nazionale (riferimento chiaro a Donnarumma): "Chi fischia un calciatore della Nazionale per me è una persona senza cervello". Tale dichiarazione ha alimentato l'astio nei suoi confronti, non solo da parte dei tifosi bianconeri, ma anche di quelli milanisti, con i quali i trascorsi non sono positivi. Abbiamo raccolto per voi i commenti più incisivi. Vi avvertiamo che alcuni sono particolarmente duri e la redazione di juvenews se ne dissocia<<<