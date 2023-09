Juve, allarme rientrato: Chiesa ci prova per la Lazio

Arrivano buone notizie per la Juventus sul fronte Federico Chiesa . L'attaccante bianconero torna a disposizione per la delicata sfida di Serie A nel quale gli uomini di Max Allegri sfideranno la Lazio . L'esito degli esami sostenuti oggi dal calciatore hanno dato infatti esito negativo.

Chiesa aveva dato forfait alla vigilia del match contro la Macedonia del Nord per un fastidio all'adduttore. La prima diagnosi di Chiesa, tenutasi a Coverciano, parlava di affaticamento. Conclusione che gli esami tenuti a Torino hanno confermato. Cancellata l'ipotesi di un lungo stop, ora il giocatore della Juventus, nella peggiore delle ipotesi, verrà recuperato solo per la panchina. Le possibilità che però scenda in campo dal 1' minuto non sono troppo basse, nonostante al suo posto si rafforzi l'eventualità dell'impiego di Moise Kean.