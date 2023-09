Azzurri con le spalle al muro: costretti alla vittoria e senza Chiesa

Spalletti tenterà il tutto per tutto domani sera a San Siro: l'unica alternativa possibile per sognare EURO2024 è vincere

In campo domani sera per vincere davanti ad oltre 40mila spettatori. Questa è l'unica opzione che ha a disposizione l'Italia di Luciano Spalletti. Dopo l'amaro esordio sulla panchina Azzurra contro la Macedonia del Nord, ora non c'è più margine d'errore. Per approdare ad Euro2024 domani bisognerà sconfiggere l'Ucraina. Il precedente della mancata qualificazione agli ultimi Mondiali sta creando non poca tensione a Coverciano.