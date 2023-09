Juve, da Alex Sandro a Rabiot e McKennie: le ultime sugli infortunati

Allarme infortunati in casa Juve in vista del Sassuolo: le ultime novità sulle condizioni di Alex Sandro, Rabiot e McKennie

Dopo la convincente vittoria contro la Lazio la Juve si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo . Sabato alle 18:00 i bianconeri vorranno portare a casa altri tre punti ma Allegri rischia di dover fare a meno di tre giocatori.

Nel corso dell'ultimo allenamento, infatti, Alex Sandro, Rabiot e McKennie sono usciti dal terreno di gioco per infortunio. Per fortuna le condizioni del francese e dell'americano non preoccupano: dovrebbe trattarsi soltanto di una botta.