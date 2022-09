Juve, Alex Sandro verso il recupero ma la fascia sinistra resta un rebus

Dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime giornate di Serie A, Alex Sandro sembra vicino al completo recupero. Il terzino brasiliano tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri ... ma le sue prestazioni lasciano comunque a desiderare. Da quel lato, però, la Juve non ha alternative migliori e per questo con buona probabilità Alex Sandro giocherà ancora.

E pensare che la Juve avrebbe potuto contare su Spinazzola, rimpianto bianconero. Il difensore della Roma in un'intervista ha detto: "Alla Juve mi è mancata continuità, ma anche perché – e tutti se lo scordano, ancora adesso – venivo da un crociato. E ora da un tendine. Però se lo scordano tutti, di tanti non se lo scordano ma di me se lo scordano spesso, che io devo rientrare prima. Va bene, tranquilli. Lì però c’è stato anche un movimento di tante cose dietro, ma io sapevo che venire qua e cercare di giocare con minutaggio in una grande piazza con grande pressione potevo crescere ancora di più. E così è stato".