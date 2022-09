Juve, i terzini sono un problema. Tuttosport: “Ecco le alternative a sinistra”

31,75: questa è la media delle età dei terzini a disposizione di Massimiliano Allegri . Sulle fasce i bianconeri fanno molta fatica e non è difficile immaginare il perchè. Ma questo non è un problema nuovo visto che anche nella passata stagione i bianconeri hanno dovuto fare i conti con i tanti problemi sulle fasce. Nel calcio moderno i terzini svolgono un doppio ruolo, difensivo e offensivo, ma quelli della Juventus non sembrano in grado di riuscire a farlo al meglio.

A destra Cuadrado attacca molto ma difende poco, mentre Danilo difende con efficacia ma non ha spiccate doti offensive. Per di più, il colombiano a 34 anni è ormai in fase calante, non più così brillante nell'uno contro uno come nelle passate stagioni. Discorso diverso, invece, per il brasiliano, così abile nelle letture difensive da essere schierato spesso come difensore centrale. Un altro terzino in meno. A sinistra la situazione è ancora peggiore. Alex Sandro a 32 anni è ormai un lontano parante del giocatore agile e scattante di alcuni anni fa. L'alternativa? De Sciglio a piede invertito...