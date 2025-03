Juve, possibile ritorno per Andrea Agnelli? Ecco come e quando

Andrea Agnelli potrebbe tornare alla guida della Juve: ecco come e il quando. Le ultime novità sulla dirigenza bianconera

Ci sono amori che fanno giri lunghissimi ma prima o poi ritornano e quello tra la Juve e Andrea Agnelli sembra destinato a essere uno di questi. Secondo Tuttosport, infatti, l’ex presidente bianconero potrebbe tornare a Torino per aiutare il cugino John Elkann a gestire la Vecchia Signora. Il caso plusvalenze è ormai alle spalle, Agnelli ama la Juve e la Juve ama lui: sarebbe il matrimonio perfetto. Bisogna però cercare di capire il come tutto questo potrebbe avvenire e soprattutto il quando.

Juve, le ultime novità su Andrea Agnelli

Da quando se n'è andato la Juve è caduta in una spirale negativa che sembra senza fine. Nonostante Thiago Motta e gli acquisti milionari di Giuntoli, infatti, anche questa stagione è destinata a essere una grande delusione. I tifosi vogliono una dirigenza più presente, più appassionata, che conosca meglio il mondo bianconero, e non c'è nome migliore di Andrea Agnelli. Difficile che torni a essere il presidente del club, che acquisti le quote di maggioranza della Juve detenute da Exor. Più probabile invece che rientri nella società di famiglia e lavori al fianco di John Elkann come fatto per tanti anni. Quando? Difficile a dirsi, ma la svolta potrebbe arrivare prima di quanto si possa immaginare.