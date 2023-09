Juve, Aghemo: “Queste le condizioni di Pogba e Gatti in vista della Lazio”

Aghemo ha parlato delle condizioni fisiche di Pogba e Gatti in vista della partita di campionato che vedrà la Juventus giocare contro la Lazio

"Nove giorni per preparare la sfida contro la Lazio ed è uno spazio che può consentire a Massimiliano Allegri di avere sia Pogba che Gatti. Entrambi alle prese con dei fastidi. Gatti alla caviglia, Pogba un problema di sovraccarico muscolare però il tempo consente durante queste sosta di lavorare con le terapie e con un lavoro programmato e differenziato per poter essere a disposizione contro la Lazio. Abbiamo visto quanto importante sia per la Juventus avere a disposizione Pogba anche solo uno spezzone di partita".