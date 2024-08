Juve, agente Savona: “Non soffre le pressioni”

Intervistato da Tuttosport l'agente di Savona, Michele Puglisi, ha parlato delle qualità del suo assistito e della rete all'esordio

L’agente di Savona, Michele Puglisi, ai microfoni di Tuttosport ha parlato del suo assistito: “La personalità è sempre stata la sua forza. Non soffre le pressioni. Ogni volta nel passaggio da una categoria all’altra ha sempre fatto meglio. Merito della sua determinazione miscelata a una grande applicazione che portano ad aver voglia di migliorarsi. Il rinnovo è stato un bel segnale di fiducia. In realtà loro erano stati chiari fin da subito nel dirci che puntavano su Savona per la prima squadra ancor prima che iniziasse il mercato. Giorno dopo giorno ci hanno confermato l’idea di tenerlo per tutta la stagione”.

Sulla rete all’esordio da titolare: “Dopo la partita ci siamo abbracciati. Quel gesto dice tutto: dentro c’erano i tanti sacrifici fatti da Nicolò per realizzare il sogno di giocare con la maglia della Juve. Esordire da titolare è stato speciale, farlo segnando ha reso il tutto indimenticabile”.