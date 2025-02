Juve, agente Rugani: “Ajax? La bilancia è in positivo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato dell'esperienza del difensore italiano all'Ajax

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato dell’esperienza del difensore italiano all’Ajax: “L’allenatore è molto giovane, concreto, preparato. Fa un gioco arioso ma quando c’è da portare a casa il risultato lo fa. Ho visto un gruppo che chiunque entra fa bene e non fa pesare l’assenza del titolare. E’ una squadra che ha sempre un livello alto. E vuol dire che la squadra crede molto in quanto vuole il tecnico. Daniele? La bilancia è in positivo. E’ arrivato dopo, ha avuto un infortunio, però ha avuto molto spazio. Non era facilissimo invece ha fatto molto bene, si è evoluto nel modo di giocare e ha acquisito un bagaglio importante in termini di esperienza“.

Juve, le parole dell’agente di Rugani sulla Champions League

Torchia ha poi parlato dell'eliminazione della Juve dalla Champions League contro il PSV: "Il PSV ha fatto un'ottima prestazione contro la Juve ma viene da un periodo non facile, si è fatto recuperare 6-7 punti negli ultimi mesi dall'Ajax. Non era facile ribaltarla con la Juve ma alla fine hanno avuto quell'entusiasmo che ti trascina".