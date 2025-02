Juve, ag. Salvai: “Il suo idolo? Pietro si rispecchia in Dybala”

Filippo Boniperti, agente di Pietro Salvai, ha parlato del suo modello: per il procuratore, il suo assistito si ispirerebbe a Paulo Dybala

Intervistato per JN24, Filippo Boniperti ha parlato del suo assistito Pietro Salvai, calciatore tra le fila della Juventus U15. Ecco le sue parole: “Effettivamente il suo idolo Dybala rispecchia quello che è come giocatore Pietro. Non solo per la qualità ma anche nell’aspetto del cambio del passo, della progressione palla al piede e della capacità di saltare gli uomini in corsa. Sono tutte caratteristiche che ha anche Pietro e su cui può crescere molto. Dimostra di tenere botta, sia fisicamente che di passo, e può giocare a campo aperto ma anche dribblare nello stretto. Capisco perché lui fin da piccolino vedesse Dybala come un riferimento e credo che sia corretto avere un’inspirazione di questo tipo perché è sicuramente vicina alle sue caratteristiche. La consapevolezza di avere un idolo al quale tu puoi realmente aspirare è importante”.

Boniperti: “Salvai ha colpi da giocatore diverso”

Pietro ha un grande potenziale e qualità tecniche indiscutibili. Una delle sue principali doti è la sua presenza nel gol. Nonostante sia un giocatore che lega i due reparti e non una prima punta, riesce a segnare tanto, e ha degli sprazzi dove dal nulla si inventa una giocata che può cambiare le sorti della partita. Ha sicuramente dei colpi da giocatore "diverso".