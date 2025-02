Juve, Mbangula: “Posso fare meglio, non c’è scusa per questa prestazione”

Le parole il giocatore della Juve Mbangula ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il PSV

Al termine della partita contro il PSV il giocatore della Juve Mbangula è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Vero che oggi la vittoria era importante, per la squadra, per la continuità. Ora la sensazione che ho è che sono meno contento, avevo fatto gol che permette di vincere, ma non sono contento della mia entrata in campo. Posso fare molto meglio, non c’è scusa per questa prestazione”.

Sul gol subito: “Quando prendiamo gol dobbiamo continuare a giocare come sappiamo fare. Avevamo il controllo della partita, è stato così anche dopo il gol. Con la qualità di questa squadra se giochiamo così possiamo segnare e vincere le partite”.

Chiosa finale sulla prima rete in Champions: “Difficile sorridere quando sai che la prestazione non è andata bene”.