Juve, affaticamento muscolare per Gatti: a rischio contro l’Atalanta

Problemi fisici per Gatti: le ultime novità sulle condizioni del difensore italiano in vista della sfida contro l'Atalanta

Per un difensore pronto a tornare ce n’è uno che si infortuna: l’andazzo della stagione della Juve è chiaro ormai a tutti. Se contro il Verona Kalulu è sceso in campo nella seconda frazione di gioco, in vista della sfida contro l’Atalanta Thiago Motta rischia di dover fare a meno di Gatti. Il difensore italiano, infatti, ieri non si è allenato con il gruppo perchè alle prese con un affaticamento muscolare. I prossimi allenamenti saranno fondamentali per capire le sue condizioni ma la sua presenza è a forte rischio. Come cambia quindi la formazione?

Juve, la probabile formazione contro l’Atalanta

Spazio al solito 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali e Weah, Kalulu, Kelly e Cambiaso a formare la linea di difesa. A centrocampo pronti Locatelli e Thuram, con Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez sulla trequarti a supporto di Kolo Muani unica punta. Ancora una volta in panchina Vlahovic, così come Mbangula, entrambi pronti a subentrare a partita in corso.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

