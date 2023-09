Juve, Adrien Rabiot a caccia di riscatto contro i biancocelesti

Il centrocampista francese - chiamato in Nazionale da Didier Deschamps- stasera sarà in campo per affrontare l’Irlanda in vista delle qualificazioni ad Euro2024 (mentre martedì sera sfiderà i tedeschi in una semplice amichevole). Da capire se verrà chiamato in causa dal 1', anche perché è stato costretto a raggiungere i compagni con un po' di ritardo per un problema muscolare al polpaccio rimediato proprio nel ritiro con la Francia alla fine della scorsa stagione, come rivela Tuttosport oggi in edicola.