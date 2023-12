Juve, Adani: “Vlahovic deve ancora capire che giocatore vuole diventare”

Infine, sulla Juventus reduce dal pareggio contro il Genoa ha aggiunto: "La Juventus quest'anno ha dimostrato di avere un unione di intenti forti. Per quanto riguarda la compattezza, la mentalità, la resistenza e ottenere sacrificio da parte di tutti. Però se la vediamo seconda in classifica ad inseguire l'Inter dobbiamo capire cosa manca alla Juventus e ha un deficit nell'ultimo terzo di campo, tira poco in porta e ha numeri bassi per gli attaccanti. Le manca una rifinitura e capacità di concludere, una voglia di essere dominante e incisiva perché la Juventus è molto solida e concede poco ma vive sempre le partite in costante equilibrio e secondo me con l'attacco che ha dovrebbe produrre molto molto di più".