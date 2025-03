Juve, Adani difende Motta: “Io non mi separerei da una persona onesta come lui”

Intervenuto sui propri canali social Lele Adani ha detto la sua sulla delicata situazione in casa Juve: le sue parole

Intervenuto sui propri canali social Lele Adani ha detto la sua sulla delicata situazione in casa Juve: “Io sostengo Thiago Motta; non vorrei separarmi da una persona così onesta e corretta. Lui sa prendersi le responsabilità, si vergogna in modo sincero davanti a tutti e non cerca scuse, nemmeno soluzioni semplici per evitare i problemi quando le cose vanno male. La partita è andata molto male, è stata una sconfitta completa. Il fatto che si sia vergognato pubblicamente e sinceramente è il primo passo per prendersi le responsabilità e capire come ricostruire o valutare se la strada che stiamo seguendo sia quella giusta”.

Juve, il punto su Thiago Motta

Partiamo da quelli che sono i fatti: Thiago Motta per il momento è saldo sulla panchina della Juve. A confermarlo è stato anche lo stesso Giuntoli: "Thiago Motta non è in discussione. Siamo convinti che il progetto sia importante, sta creando valore e in futuro ci darà soddisfazioni. Siamo convinti che il progetto e la squadra daranno soddisfazioni". Al tempo stesso i malumori sono forti e cominciano già a circolare i primi nomi per un possibile sostituto, da Conte e Gasperini fino a De Zerbi.