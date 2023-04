Juve, Adani attacca Allegri: “Ha dimostrato che più di così non può fare”

Seconda sconfitta consecutiva in Serie A per la Juve , che dopo la Lazio ha perso anche contro il Sassuolo . I bianconeri restano a quota 44 punti , settimi in classifica a parimerito con il Bologna.

Intervenuto sulla BoboTv, il canale Twitch di Bobo Vieri, Daniele Adani è tornato a parlare della dei bianconeri: “Allegri ha dimostrato che più di così non può fare. Da quattro anni pensavo che le cose non sarebbero andate in un certo modo e gliel’ho detto in faccia. Nella sua condizione ha ottenuto tutto dando poco o niente. Al calcio moderno non ha dato niente, alla Juve non ha dato niente. La verità è che la Juventus ha fatto schifo dal primo giorno che è tornato e fa schifo ora. Non è migliorata in niente”.