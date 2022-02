Juve, c’è l’accordo: un futuro negli Stati Uniti per Douglas Costa

L'esterno brasiliano, dopo l'esperienza fallimentare in Brasile al Gremio, si trasferirà in MLS. Il suo contratto con la Juve scadrà a giugno.

redazionejuvenews

Douglas Costa ripartirà dagli Stati Uniti. L'esterno brasiliano infatti ha trovato un accordo con i Los Angeles Galaxy e si trasferirà in prestito per sei mesi. Il giocatore è atteso nella giornata di domenica a Los Angeles. Per l'ufficialità però bisognerà aspettare la consueta trafila burocratica, ma ormai l'affare è concluso e difficilmente potrà saltare. Il Flamengo aveva fatto un tentativo per lui, ma alla fine ha prevalso la voglia di fare una nuova esperienza e trovare casa nella Major League Soccer. Il giocatore è ancora sotto contratto con la Juventus fino al prossimo 30 giugno. Al termine di questo prestito, terminato l'impegno con i bianconeri, l'ex Bayern Monaco firmerà un biennale con la squadra californiana.

L'esterno non sta vivendo un grande momento. Nell'ultimo campionato infatti ha vestito la maglia blasonata del Gremio, ma la stagione della squadra di Porto Alegre è finita con una dolorosa retrocessione. 20 presenze e 3 gol per lui e un rapporto con il club che non è mai decollato e anzi è finito decisamente male. Una rescissione in anticipo del contratto che sa dell'ennesima tappa deludente di un calciatore di grande qualità ma che sta vivendo una parabola discendente.

In estate così ci sarà il punto definitivo all'esperienza juventina di Douglas Costa. Quell'esperienza nata nel 2017, quando arrivò dal Bayern Monaco con lo status di grande colpo di mercato. Pochi lampi brillanti, a tratti abbaglianti, con quelle giocate dal sapore tipicamente brasiliano che facevano sognare. Dribbling, accelerazioni micidiali, gol di pregevole fattura. Poi però la discontinuità, di testa e per colpa di un fisico spesso troppo fragile. Tanti i problemi muscolari che hanno frenato la sua ascesa definitiva e il suo grande talento. Chiederà con 103 presenze bianconere, in cui ha messo a referto 10 gol e 21 assist. Troppo poco per quello che poteva essere e non è stato. Rimpianto juventino che ora taglierà definitivamente l'ultimo filo che lo legava a Torino.