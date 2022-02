Ake: “Avrei voluto esordire prima con la Juve, voglio crescere il più possibile”

Il calciatore della Juventus Under 23 ha parlato intervistato dai canali tematici della società parlando del suo futuro e di quello che lo aspetta

"In campo mi diverto, perchè mi piace quello che faccio. Mi sento a mio agio quando gioco, fisicamente sto bene, quindi va tutto bene. C'è una mentalità diversa per quanto riguarda i giovani, in Francia si gioca e ci si allena diversamente , qui c'è molta più tattica, è molto diverso. La Quarta divisione francese e la Serie C italiana sono campionati molto difficili, ma ci sono differenze dal punto di vista tecnico e fisico. Quando sono andato al Marsiglia è successo tutto velocemente , inizialmente giocavo con l'Under 19, poi sono passato alla seconda squadra, e dopo un anno ho firmato il mio primo contratto d a professionista, ed ho esordito in prima squadra. Ho già vissuto queste sensazioni, anche se avrei voluto esordire prima con la prima squadra della Juve , ma è successo quando doveva succedere. Prendo la cosa seriamente, so che la cosa più importante è la continuità".

"Bisogna farsi trovare pronti ogni giorno, e dare sempre il massimo, non importa in quale contesto. A Marsiglia c'è molto entusiasmo attorno alla squadra, e credo che questo mi sia servito quando sono arrivato qui. So come restare tranquillo quando scendo in campo, conosco i miei punti di forza, bisogna sapere cosa si è in grado di fare e cosa no, bisogna sapere quale è il contesto nel quale ci si può esprimere meglio, per non restare delusi. Il mio obiettivo è crescere il più possibile e farmi trovare sempre pronto per potermi esprimere ai massimi livelli".