Juve, Accardi: “Vlahovic lo terrei ma dipende da cosa succede con Allegri”

Ai microfoni di TMW, l'agente Beppe Accardi si è soffermato su alcuni dei più caldi riguardanti il calcio nazionale. Tra questi, quello riguardante il futuro del centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. Ecco il parere dell'agente sulla situazione: "Bisogna capire come la Juventus affronterà questo periodo di difficoltà societaria. Se guarderà più i conti per rimettere a posto il bilancio o se invece dovesse decidere di fare degli investimenti importanti per cercare di tornare ai livelli a cui ci ha abituato. Quando arrivano e ti portano i soldi veri comunque, per me li devi prendere. Perché non siamo in grado di competere con certi campionati dal punto di vista economico. Io Vlahovic lo terrei sicuramente, poi si dovrà capire che cosa succederà con Allegri e non solo".