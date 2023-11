Juve 2024/25, le anticipazioni della prima seconda e terza maglia | FOTO

Quali saranno le maglie Home, Away e Third della Juve 2024/25? Le primissime anticipazioni pubblicate da LaMagliaBianconera

Manca ancora moltissimo al termine della stagione ma la Juve comincia già a pensare al prossimo anno. Su Instagram LaMagliaBianconera ha infatti svelato le prime proiezioni di quelle che potrebbero essere le maglie Home, Away e Third 2024/25. La prima maglia è molto classica: strisce bianche e nere in pieno stile Juve, ma leggermente più spesse rispetto a quelle di questa stagione.