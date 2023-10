Juve, 20 punti nelle prime 9 giornate: mai così bene nelle ultime 4 stagioni

Partenza super della Juve in Serie A: con 20 punti dopo 9 giornate i bianconeri possono pensare davvero allo scudetto

Grazie alla vittoria contro il Milan la Juve è salita a quota 20 punti in Serie A, terza in classifica alle spalle di Inter (22) e proprio del Milan (21). Massimiliano Allegri può sorridere: dopo una stagione complessa come quella dello scorso anno, ora i bianconeri sembrano essere tornati sulla giusta strada.