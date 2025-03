Juve, 100 presenze in bianconero per Gatti

È arrivato a Torino in punta di piedi, tra lo scetticismo generale. Alla fine però Federico Gatti alla Juve ha convinto tutti e ieri contro il Verona ha raggiunto un traguardo importante. Ecco il comunicato del club bianconero: “ Partita speciale per Federico Gatti che, schierato in campo per la 37^ volta in questa stagione da Thiago Motta nel match casalingo contro l’Hellas Verona, tocca quota 100 presenze in carriera con la Juventus : il difensore bianconero diventa così il quarto a raggiungere questo traguardo tra i giocatori attualmente presenti nella rosa della Juventus dopo Manuel Locatelli, Weston McKennie e Dusan Vlahovic”.

Juve, Gatti quota 100: il comunicato

“Acquistato nel gennaio 2022, Gatti è rimasto in prestito fino al termine di quella stagione al Frosinone, entrando a far parte del gruppo bianconero dall’estate 2022: da lì in poi è riuscito, un passo alla volta, a ritagliarsi spazio e a guadagnare la fiducia dello staff tecnico – diventando ad oggi nella stagione in corso il giocatore che ha trascorso più minuti in campo (più di 3.000 minuti giocati). Cento presenze condite anche con sette gol e due assist, da un giocatore che ha dimostrato di poter essere utile e determinante sia in fase difensiva che in quella di proposta offensiva. Congratulazioni Fede!“, ha concluso la Juve. Nel frattempo arriva un’indiscrezione bomba: offerta da 80 milioni per… <<<