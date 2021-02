Juric: “Non sono soddisfatto del pareggio, abbiamo avuto grosse palle gol”

Le dichiarazioni del tecnico scaligero

Soddisfatto del pareggio? Generalmente lo sarei, ma per come è stata la partita no. Abbiamo sprecato una grande occasione di vincere contro una grande squadra come la Juve. La mia sensazione è che abbiamo fatto cose buone, ma ci è mancata troppe volte la qualità nell'ultimo passaggio. Negli ultimi 15 minuti abbiamo avuto delle palle gol eclatanti, dovevamo qualcosa in più. Non avevamo la sensazione di poter prendere gol nel primo tempo e per cinque minuti nella ripresa non abbiamo fatto bene. Poi abbiamo alzato di nuovo il livello e negli ultimi 15 minuti abbiamo fatto molto bene. Obiettivo europeo? Noi abbiamo fatto i primi tre mesi in emergenza totale, lavoravamo solo per preparare le partite. Ora ci stiamo allenando bene, vedo le cose giuste, ma abbiamo ancora tante cose da migliorare. Non siamo ancora una squadra ben definita, ci sono delle cose da sistemare ed era a questo che mi riferivo. Oggi mi rimane un po' di rammarico devo dire.