Juve, Julio Cesar: “Non mi immaginavo Thiago come allenatore”

Intervistato da GOAL l’ex Inter Julio Cesar ha parlato di Thiago Motta: “Non mi immaginavo Thiago come allenatore, ti dico la verità, perché è sempre stato uno chiuso, di poche parole. A volte sì, si parlava nello spogliatoio, ma non lo vedevo con questo profilo, che potesse diventare allenatore. Io vedevo più Cuchu Cambiasso. Però era uno molto intelligente, si vedeva già, perché Thiago non è che è stato un giocatore veloce o da sprint. Thiago è sempre stato un giocatore con la palla al piede, due, tre o quattro tocchi massimo sul pallone, una visione incredibile. Non sono rimasto sorpreso per quello che ha fatto a Bologna e anche se la Juve adesso ha chiuso con lui secondo me è un allenatore che farà una grandissima carriera perché è molto intelligente, molto forte e capisce di calcio. Forse semplicemente non era tempo per Thiago Motta alla Juventus”.

Sul Mondiale per Club ha poi aggiunto: "Penso che l'Inter abbia più possibilità di arrivare fino alla fine, perché la Juventus ha vissuto l'addio di Thiago Motta e l'arrivo di Igor Tudor: a volte i giocatori capiscono velocemente e riescono a rispondere a quello che chiede il nuovo allenatore, ma è difficile. Il cambio è vero che porta una nuova motivazione, ma dipende".