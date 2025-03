Jugovic: “Juve? Non è solo colpa di Thiago Motta”

Vladimir Jugovic, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del calciomercato.

Vladimir Jugovic, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Per una squadra come la Juventus penso sia difficile perdere due partite consecutive contro Atalanta e Fiorentina in quel modo. Thiago Motta è l’allenatore e avrà le sue responsabilità. Ma le colpe sono di tutti in questi momenti. Cosa non convince di Motta? I risultati. Ma nella Juventus sono l’aspetto che pesa e conta maggiormente”.

Sul calciomercato

"Diciamo che dopo oltre 200 milioni spesi sul mercato era normale aspettarsi qualcosa in più, no? Rivoluzione grande e… grande delusione. Il quarto posto è fondamentale perché un club come la Juventus deve stare in Champions, però la storia è chiara: a Torino si gioca per vincere e alzare trofei, non per i piazzamenti. Almeno questo è quello che mi hanno sempre insegnato quando vestivo la maglia bianconera. Come finirà il campionato? La Juve arriverà quarta, sono fiducioso. La Juventus ha qualità e quella alla fine paga".