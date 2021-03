John Elkann ricorda Gianni Agnelli: “Sarebbe stato fiero di questa Juve”

Le dichiarazioni di Elkann in occasione dei 100 anni dalla nascita dell'Avvocato

"Paura del Covid? No, assolutamente. Sono convinto che non avrebbe avuto paura del Covid. Avrebbe esercitato la massima attenzione, questo sì, nei confronti del virus e delle sue conseguenze. Ma soprattutto avrebbe cercato di aiutare chi è nel bisogno, e avrebbe incoraggiato a usare l’ingegnosità per trovare soluzioni. Sarebbe stato felice di ricevere questo vaccino realizzato a tempo di record: un atto di fiducia in uno straordinario risultato della ricerca e della cooperazione internazionale. Avrebbe ragionato sulle strategie necessarie a vincere la paura e l’incertezza.