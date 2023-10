ESCLUSIVA / Lo scopritore di Gatti: “Ecco cosa mi ha detto della Juve”

Lo scopritore di Gatti parla in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu. Ecco cosa ci ha raccontato in queste ore

La Juventus ha vinto il Derby della Mole contro il Torino anche e soprattutto in virtù del gol messo a segno da Federico Gatti , che ha aperto le danze, sbloccando un match apparentemente bloccato.

In merito alla parabola ascendente del difensore della Vecchia Signora, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Antonio Ballario, scopritore, allenatore e primo mentore assoluto di Federico Gatti.

“No, quello che si sta conquistando e si è conquistato è tutto merito suo. Merita di essere lì dov’è e non mi stupisco in alcun modo”.

Avresti mai immaginato, quando lo allenavi, che - un giorno - avrebbe segnato un gol decisivo in un derby contro il Torino?

“Sempre difficile parlare con il senno di poi. Che avrebbe potuto raggiungere livelli importanti non era in dubbio. Detto ciò fa anche sorridere il fatto che abbia segnato proprio al Torino: lui ha fatto il Settore Giovanile lì ed è stato, in seguito, scartato. Magari qualcuno, ad oggi, si mangia le mani…”.