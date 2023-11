Jacomuzzi: “La Juve al vertice è merito anche dell’apporto dei giovani”

Jacomuzzi ha parlato del cammino della Juventus in Serie A: per il presidente Aioc, parte del merito andrebbe attribuito alla linea verde

Intervistato nella trasmissione 1 Fooball Club, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio, Carlo Jacomuzzi ha parlato dell'andamento della Juventus in campionato . Per il presidente dell'Aioc (Associazione italiana osservatori di calcio), la linea verde starebbe premiando la scelta del club bianconero. Ecco le sue parole:

“Zitti zitti, i bianconeri possono dare fastidio. I bianconeri cominciano a far giocare Miretti, Iling, i giovani, e iniziano a far risultato. In tal modo si crea l’ambiente e il gruppo. Sono queste le cose che portano a vincere. Anche la fortuna, o la sfortuna, di non fare le coppe può incidere. Naturalmente, il potenziale tecnico dei nerazzurri è importante e, per questo, l’Inter resta la principale candidata per il titolo”.