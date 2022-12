Jacobelli: “Ecco il perché delle scelte di Elkann sul CdA”

Nei giorni scorsi c'è stata un'importante novità. La Juventus infatti ha reso nota la lista dei candidati al prossimo CdA . Di questo e del caso Juve ha parlato Xavier Jacobelli , intervenuto ai microfoni di TMW Radio. L'opinione del giornalista: " La chiave dell'inchiesta è il tema stipendi . Bisogna attendere i tempi del Palazzo di Giustizia di Torino e i primi di febbraio arriverà la decisione del GUP e da lì si vedrà come andrà avanti il processo. Per la giustizia sportiva c’è una data importante entro la quale bisognerà decidere se accogliere la revoca dell’assoluzione di tutti i tesserati e delle società sul fronte plusvalenze .

Ciò che è importante sottolineare è il ruolo di grande peso per la Juventus di Maurizio Scanavino. I poteri che gli ha conferito John Elkann gli permetteranno di agire a tutto campo davanti a qualsiasi organo di giustizia ordinaria e sportiva, ma gli ha concesso anche carta bianca sul mercato .

È la prima volta che il CdA bianconero non ha elementi con un passato sportivo al suo interno e questo, inevitabilmente, pone grandi responsabilità sulle spalle di Massimiliano Allegri. Si è parlato moltissimo del ritorno in società di Del Piero e Chiellini, due assoluti totem del recente passato bianconero. Al momento però c’è da gestire una vera e propria emergenza, per questo motivo Elkann ha puntato su esperti del settore che sono dei suoi fedelissimi".