Veltroni contro Pogba: “Dovrebbe avere rispetto per compagni e tifosi”

"Pogba finora non ha mai messo piede in campo a causa di un infortunio e della sua decisione di affrontare l’incidente in un certo modo, credo diverso da quello auspicato dalla società. La Juventus ha speso fin qui, per il suo ingaggio, 5,24 milioni di euro, senza vederlo mai calcare i campi da gioco e Allegri ha detto recentemente che non sa quando questo accadrà."