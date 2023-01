Jacobelli su Pogba: “Il tempo dei post è finito, ora deve sdebitarsi”

Oggi comincia il girone di ritorno della Juventus. Tra poco la squadra bianconera scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Monza di Palladino. L'inizio di un nuovo capitolo del campionato. E proprio in questo giorno c'è il ritorno di Paul Pogba tra i convocati. Il centrocampista francese, tornato alla Juve dopo aver lasciato il Manchester United a parametro zero, non è ancora riuscito a fare il suo secondo esordio in bianconero. Il Polpo infatti si era infortunato durante la tournée negli USA e, a causa di un recupero tortuoso, è tornato solo ora a disposizione di Allegri.