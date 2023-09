Jacobelli: “Miglioramenti a sprazzi. Mercato vincolato dal bilancio”

Durante l'appuntamento di oggi con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Sul mercato ha detto: "Non bisogna dimenticare i vincoli posti dal bilancio. Il mercato quest’anno si è mosso nella direzione indicata proprio dal bilancio. Il fatto che la Juventus abbia contattato la Pimenta per ridiscutere il contratto di Pogbaspiega proprio questa situazione. La squadra però ha un grande organico e deve competere per scudetto e Coppa Italia”.