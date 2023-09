Moggi critico: “Scudetto? La Juve non è all’altezza di Milan e Inter”

Intervistato da Tuttomercatoweb l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha parlato del mercato da poco concluso: " Il mercato estivo? Il problema di fondo è che le squadre sono senza soldi. Non sono arrivati giocatori determinanti. Il campionato rimane quello che è, non era bello e rimane com’era".

"Il mercato migliore lo hanno fatto Milan e Inter - ha continuato -. La Juve non è all’altezza delle milanesi ma ha un vantaggio enorme: non ha partite infrasettimanali. Può arrivare in zona Champions. Niente scudetto per i bianconeri? No. Se lo giocheranno Milan e Inter".