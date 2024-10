Jacobelli: “Lazio favorita contro la Juventus”

Jacobelli ha parlato della sfida di campionato tra Juventus e Lazio: per il giornalista, i favoriti al successo sarebbero i biancocelesti

Intervistato a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato della prossima sfida di Serie A tra Juventus e Lazio. Ecco le sue parole: “Ci sono due aggettivi appropriati, la Lazio è spensierata e la Juve è pensierosa. La formazione di Baroni è lanciatissima e ha una qualità di gioco offensiva che se rammento i commenti estivi su Baroni fatico a ricordare entusiasmo sulla stagione biancoceleste. Il tecnico sta facendo un grande lavoro nello sfruttare l’occasione che gli si è presentata. La Juve ha sei assenze e poi c’è il caso Danilo, passato da capitano a elemento che non gioca quasi più. In questo momento il pronostico vede una Lazio favorita per la qualità del gioco espressa in queste settimane”.

Jacobelli: “Campionato condizionato dagli infortuni”

Il giornalista ha proseguito: “Il campionato è già condizionato dagli infortuni, i crociati rotti da inizio 2024 sono addirittura 39. Partiamo da Scamacca fino ad arrivare a Bremer e Zapata, in tanti sono stati costretti ad arrendersi a questo infortunio. Sarà decisiva la capacità di adattamento degli allenatori per capire come arriveranno le squadre a marzo quando si decideranno classifica e coppe europee. La gerarchia sarà stabilita dalle partite di alta classifica, come quelle che si giocheranno già il prossimo weekend. La classifica è equilibrata, il Napoli è in testa con pieno merito. Ci sono squadre che stanno vivendo un ottimo momento, basti pensare alla Lazio di Baroni reduce da quattro vittorie consecutive e in testa al girone unico di Europa League. C’è poi chiaramente l’Udinese, ma penso che le squadre che possono rompere gli equilibri sono le squadre che possono accelerare ulteriormente come il Napoli che non ha l’impegno europeo e può concentrarsi solo sul campionato”.