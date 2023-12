Jacobelli: “Juventus-Napoli darà una misura sui rapporti di forza”

Jacobelli ha parlato del prossimo match tra Juventus e Napoli: per il giornalista sarà un test interessante per misurare i rapporti di forza

Jacobelli ha proseguito: "Il Napoli è reduce da una sconfitta pesante al Maradona contro l’Inter. Qui va sottolineata anche la prova disastrosa di Massa in un weekend infelice per gli arbitri. Il Napoli deve fare un risultato positivo per provare a rientrare nella lotta per lo Scudetto, mentre la Juventus dovrà tenere il passo dell’Inter e per farlo ha bisogno di una vittoria".